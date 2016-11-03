Anadolu Efes'in rakibi Panathinaikos

Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 5. haftasında yarın İstanbul'da Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya gelecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma Lig TV 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde geride kalan 4 hafta sonunda Anadolu Efes, bir galibiyet ve 3 mağlubiyetle 13., Panathinaikos Superfoods ise 3 galibiyet ve bir yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Panathinaikos ile 24. randevu

Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında yarın 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında tamamı Avrupa Ligi'nde olmak üzere geride kalan 23 maçtan 15'ini Yunan ekibi, 8'ini Türk temsilcisi kazandı.

Anadolu Efes, İstanbul'da yapılan 10 maçta ise 6 kez galip geldi.