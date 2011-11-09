-Anadolu Efes'in Maccabi sınavı yarın İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Anadolu Efes ile İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takımları, THY Avrupa Ligi'nde yarın İstanbul'da yapacakları 2011-2012 sezonu 4. hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 20. maça çıkacak. İki ekip, 1979 yılından itibaren Avrupa kupalarında 19 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 10, Maccabi Electra Tel Aviv ise 9 galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, Maccabi Electra Tel Aviv ile 12 kez Avrupa Ligi birinci turunda, beş kez çeyrek finalde ve iki kez de Top 16'da karşı karşıya geldi. Bu arada, Efes Pilsen olan ismini bu sezon başı Anadolu Efes şeklinde değiştiren Türk ekibi, yarınki maçın yapılacağı İstanbul'da bundan önce ra