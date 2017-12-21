Anadolu Efes'in konuğu Olympiacos

İSTANBUL,(DHA) - ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague normal sezonundaki 14\'üncü maçında Olympiacos\'u Sinan Erdem Spor Salonu\'nda konuk edecek.

Olympiacos\'u bugüne kadar Avrupa kupalarında 18 kez konuk eden Anadolu Efes, yarın 20.30\'da başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde rakibine karşı evinde 11\'inci galibiyetini almış olacak. Öte yandan Olympiacos karşılaşması, başantrenörlüğe getirilen Ergin Ataman\'ın Anadolu Efes\'in başında Sinan Erdem Spor Salonu\'nda çıkacağı ilk maç olacak.