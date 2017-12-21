T24 LogoT24 Logo
Spor

Anadolu Efes'in konuğu Olympiacos

İSTANBUL,(DHA) - ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague normal sezonundaki 14'üncü maçında Olympiacos'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek

21 Aralık 2017 16:44

İSTANBUL,(DHA) - ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague normal sezonundaki 14\'üncü maçında Olympiacos\'u Sinan Erdem Spor Salonu\'nda konuk edecek. 
Olympiacos\'u bugüne kadar Avrupa kupalarında 18 kez konuk eden Anadolu Efes, yarın 20.30\'da başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde rakibine karşı evinde 11\'inci galibiyetini almış olacak.  Öte yandan Olympiacos karşılaşması, başantrenörlüğe getirilen Ergin Ataman\'ın Anadolu Efes\'in başında Sinan Erdem Spor Salonu\'nda çıkacağı ilk maç olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANADOLU Efes Turkish Airlines EuroleagueOlympiacos Sinan Erdem Spor SalonuAvrupaAnadolu EfesOlympiacosErgin Ataman Anadolu EfesSinan Erdem Spor Salonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24