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Spor

Anadolu Efes'in hedefi Final Four

Anadolu Efes, Eurolegue'de Final Four'a kalmak için Olympiakos karşısına çıkıyor

28 Nisan 2017 03:00

Fenerbahçe'nin ardından Anadolu Efes Final-Four'a kalmak için sahaya çıkıyor. Anadolu Efes, deplasmanda kazandığı maçın ardından içerde oynadığı maçı da kazanarak seride durumu 2-1 yaptı. Anadolu Efes-Olympiakos'u 4. maçta yenerek adını Final-Four'a yazdırmak istiyor. Olympiakos karşılaşmayı kazanırsa serinin 5. maçı Yunanistan'da oynanacak.
 

Anadolu Efes-Olympiakos 4. maçı hangi kanalda saat kaçta?
 

Abdi İpekçi'de oynanacak ve saat 21.15'de başlayacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Euroleague'de normal sezonu 6. sırada bitiren Efes, ligi 3. sırada tamamlayan Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşmişti. İki takım arasında normal sezonda oynanan 2 maç karşılıklı galibiyetlerle sona ermişti.

Play-Off serisine Olympiakos ev sahibi olma avantajı ile başladı. İlk maçı Yunan ekibi 87-72 kazanarak seride durumu 1-0 yaptı. Serinin ikinci maçında ise Anadolu Efes deplasmanda şapkadan tavşan çıkarttı. Temsilcimiz rakibini 73-71 yenerek durumu 1-1 yaptı. Serinin 3. maçı ise İstanbul'da oynandı. Anadolu Efes saha ve seyirci avantajı ile rakibi 64-60 mağlup etti seride 2-1 öne geçti.

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