Anadolu Efes yeni koçuyla çıktığı ilk maçta Uşak'ı 71-65 yendi

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, sahasında Muratbey Uşak Sportif'i 71-65 yenerek liderliğini sürdürdü, baş antrenör Ahmet Çakı, Efes dönemine galibiyetle başladı.

Yaptığı baskılı savunmayla ilk iki dakikada rakibine sayı şansı tanımayan lacivert-beyazlılar, hücumda da Brown, Granger ve Cedi Osman'ın basketleriyle 7-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Muratbey Uşak Sportif, Paul Harris'in art arda bulduğu sayılarıyla 4. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 9-8. Uzun süre karşılıklı basketlerle geçilen çeyreğin son bölümünde Saric ve Tyus ile skor yakalayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

Eurosport'taki habere göre, Anadolu Efes, müsabakanın ikinci periyoduna Doğuş Balbay, Birkan Batuk ve Dunston'ın isabetleriyle 7-0'lık seriyle başladı ve 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 29-20. Çabuk toparlanan kırmızı-siyahlılar, Andre Harris ve Yunus Akçay'ın dış atışlarıyla farkı üç sayıya (29-26) indirdi. Savunma sertliğini arttıran ve devrenin sonuna 57 saniye kala Watson ile öne geçen (37-38) konuk ekip, soyunma odasına 40-37 önde gitti.

Oldukça çekişmeli geçen üçüncü periyoda Granger önderliğinde iyi başlayan Anadolu Efes, yine aynı oyuncunun 23. dakikadaki üç sayılık atışıyla üstünlüğü yakaladı: 45-44. İki takımında savunma sertliğini arttırdığı ve kolay sayı bulmakta zorlandığı çeyrekte konuk ekip savunmada kaptığı toplarla hızlı hücumlar geliştirdi. Anadolu Efes'in top kayıplarını Andre Harris-Paul Harris ikilisiyle skora dönüştüren Uşak temsilcisi, 28. dakikada 51-47 öne geçti ve son çeyreğe 54-51 üstün girdi.

Mücadelenin son periyoduna rakibine önde baskı yaparak başlayan lacivert beyazlılar, kaptığı topları Doğuş Balbay ve Saric ile değerlendirdi ve 32. dakikada yeniden üstünlüğü yakaladı: 55-54. Takımların skor üstünlüğünü uzun süre ellerinde tutamadığı karşılaşmanın son 5 dakikalık bölümünde skor avantajını yakalayan Anadolu Efes, rakibinin geri gelmesine müsade etmedi ve sahadan 71-65 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Muratbey Uşak Sportif formasıyla 21 sayı kaydeden Andre Harris olurken, Paul Harris'in 11 sayı 10 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Anadolu Efes de ise Brown ve Dunston on ikişer, Cedi Osman 10 sayıyla oynadı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 22. galibiyetini elde ederken, Muratbey Uşak Sportif sahadan 13. kez mağlup ayrıldı.