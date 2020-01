Anadolu Efes ve Zalgiris Kaunas, kardeş kulüp oluyor

Basketbolun Avrupa'da kitlelere yayılması için projeler geliştiren Anadolu Efes ve Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, kardeş takım olduklarını açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; 21 Mart 2017 Dünya Down Sendrom Günü'nde Türkiye'deki Down Sendrom Derneği'nden iki gencin Zalgiris Kaunas deplasmanına Anadolu Efes basketbol takımı ile birlikte giderek Zalgiris Kaunas – Anadolu Efes Euroleague maçının devre arasında Litvanyalı Down Sendromlu Sporcular ile “Dünya Down Sendrom Günü”nün kutlanması ile başlayan sinerji, iki kulüp arasında belirli alanlarda birlikte çalışma konusunda bir protokole dönüştü.

Protokol sürecinde gerek iki kulübün sinerjisi, gerek iki takım taraftarlarının arkadaşlığa varan uyumu ve spor kültürü kapsamında tribünlerde eğlenerek, izledikleri basketbolun keyfini çıkararak hareket etme kabiliyetleri de önemli rol oynadı.

Her iki takımın da basketbolu ve EuroLeague'i kendi ülkelerinde daha büyük kitlelere yaymak misyonu kapsamında geliştirilen iş birliği modeli sosyal projelerle birlikte; spor turizmi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile alt yapı gelişimi için beraber düzenlenecek organizasyonları kapsıyor.

Protokol kapsamında yer alan maddeler iki ülke arasında basketbolun gelişimini desteklemekle ile birlikte iş olanaklarının geliştirilmesi ve spor pazarlaması alanında da pek çok ilki hayata geçirme gibi fırsatların da önünü açıyor.