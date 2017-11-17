Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank'ın 'Sinan Erdem' kabusu

Galatasaray Odeabank ve Anadolu Efes, evinde oynadığı Avrupa maçlarında kazanmayı unuttu

Galatasaray Odeabank taraftar desteğini kaybetti

Anadolu Efes ligde sıkıntı yaşamıyor

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank ve Anadolu Efes, Avrupa\'da sezona kötü başlangıçlar yaparken, 2 takım da evinde henüz maç kazanabilmiş değil.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi\'nde çıktığı 4 iç saha maçının hepsini kaybederken, Galatasaray Odeabank evinde oynadığı iki 7DAYS Avrupa Kupası mücadelesinden de boynu bükük ayrıldı. Geçen sezon maçlarını Abdi İpekçi Spor Salonu\'nda oynayan iki ekip, Abdi İpekçi\'nin artık aktif olmamasından dolayı bu sezon başından beri maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynuyor.

GALATASARAY ODEABANK TARAFTAR DESTEĞİNİ KAYBETTİ

Geçen sezonlarda Galatasaray Odeabank\'ın neredeyse Abdi İpekçi Spor Salonu\'nda oynadığı tüm Avrupa maçlarında takımına destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu\'nda aynı atmosferi yaratamıyor. Abdi İpekçi\'de taraftarlarının önünde 2015\'te Avrupa Kupası zaferi yaşayan Galatasaray Odeabank, bu sezonki oyunuyla taraftarlarını salona çekemiyor.

ANADOLU EFES, LİGDE SIKINTI YAŞAMIYOR

Anadolu Efes ise bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde iç sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligde iç sahada sıkıntı yaşamayan Efes, Avrupa\'da oynadığı iç saha maçlarında galip gelemiyor.

Anadolu Efes\'in ve Galatasaray Odeabank\'ın Avrupa\'daki iç saha karnesi şu şekilde:

THY Avrupa Ligi

Anadolu Efes - Real Madrid: 74-88

Anadolu Efes - CSKA Moskova: 80-98

Anadolu Efes - Unicaja Malaga: 74-79

Anadolu Efes - Panathinaikos: 81-82

7DAYS Avrupa Kupası

Galatasaray Odeabank - Bayern Münih: 69-86

Galatasaray Odeabank - BC Lietkabelis: 73-78