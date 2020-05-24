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Spor

Anadolu Efes'te Koronavirüs testleri negatif

24 Mayıs 2020 19:22

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek Koronavirüs testi uygulanan Anadolu Efes'te sonuçlar negatif çıktı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara iki gün önce uygulanan Koronavirüs testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Covid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Covid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz" denildi.

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