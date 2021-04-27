Anadolu Efes, Final Four fırsatını "son çeyrekte" tepti

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmada Real Madrid'e 80-76 mağlup oldu. İspanyol ekibi seride durumu 2-1'e getirdi. Madrid, son periyodun son 5 dakikasında 19- 2'lik seri yakaladı ve maçı kazandı.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan mücadeleyi Real Madrid son bölümündeki oyunuyla 80-76 kazandı.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 35. kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 35 müsabakanın 24'ünü Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

2021 EuroLeague Final Four ne zaman ve nerede oynanacak?

2020 yılında Almanya'da düzenlenmesi planlanan Euroleague Final Four, bir yıl gecikmeli olarak düzenlenecek. 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 28-30 Mayıs arası Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.