Anadolu Efes son saniyede Final Four yolunu açtı

THY Euroleague çeyrek final 4. maçında Olympiakos'u Jamon Gordon'un son saniye basketi ile 74-73 deviren Anadolu Efes seriyi 2-2'ye getirdi. Atina'ya taşınan seride parkeden galip ayrılan taraf Londra'da oynanacak Final Four biletini kapacak.

THY Euroleague çeyrek final 4. maçında Anadolu Efes, Olympiakos'u Abdi İpekçi'de konuk etti. Son saniyeleri büyük bir heyecana sahne olan maçta Anadolu Efes Lucas Gordon'un bitime 1.9 saniye kala bulduğu sayıyla son şampiyonu 74-73 mağlup etti ve seriyi 2-2'ye getirdi.

Anadolu Efes'te Jordan Farmar 15 sayı, Semih Erden 12 sayı-12 ribaunt, Savanovic 12 sayı, maçın kahramanı Lucas Gordon ise 10 sayı-4 ribaunt-3 asistle oynadı. Son şampiyon Olympiakos'ta Acie Law 15, Papanikolaou 14, Kyle Hines 11 sayıyla oynadı.

NTV Spor ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanan maça Anadolu Efes oldukça hareketli başladı. Olympiakos'un ikili oyunlarını iyi savunan lacivert-beyazlılar, rakibin bireysel hücumlarına engel olamayınca fark çeyreğin ortalarında 10'a kadar çıktı. Temsilcimiz rakibin top kayıplarını iyi değerlendirdiği bölümde son şampiyonun yüksek yüzdeli dış atışları farkın kapanmasına izin vermedi ve çeyrek 20-12 Olympiakos üstünlüğü ile geçildi.

İkinci çeyrekte hücumda ve savunmada setleri oturtan Anadolu Efes 9 sayılık farkı eriterek maça ortak oldu. Öne geçme şansı yakaladığı hücumda top kaybı yapan lacivert-beyazlılara cezayı Papanikolaou kesti. Devreyi 5'te 4 üç sayılık isabetle kapatan Yunan oyuncu çeyrek sonundaki atışıyla takımının soyunma odasına 44-38 önde girmesini sağladı.

Üçüncü çeyrekteki karşılıklı sayılarla Olympiakos kaçtı Anadolu Efes kovaladı. Birçok kez öne geçme şansı yakalayan temsilcimiz kritik hücumlarda sayı çıkaramayınca son on dakikaya Olympiakos 58-56 üstün girdi.

Son çeyreğin başında eşitliği yakalayan Anadolu Efes uzun süre beklediği skor üstünlüğünü Semih Erden'le buldu. Lacivert-beyazlılar farkı açma adına oynadığı hücumlardan eli boş dönünce Kyle Hines ve Printezis'in sayıları Olympiakos'u yeniden öne taşıdı. Maçı bırakmayan Anadolu Efes, Farmar'ın bulduğu sayılarla son 33 saniyede farkı 2 sayıya (73-71) indirdi. Konuk ekip hücumunda Acie Law ile top kaybı yapınca, Anadolu Efes hücumunda Farmar kendisine yapılan faul atışlarının birini sayıya çevirdi. Farmar'ın kaçırdığı ikinci atışın ardından ribaunt mücadelesinde bitime 18 saniye kala top Olympiakoslu oyunculardan dışarı çıktı. Ev sahibi ekipte Shipp'in 3 sayılık atışı girmedi ancak bitime 1 saniye 9 salise kala Lucas çemberden dönen topu tamamlayınca Anadolu Efes 74-73 öne geçti. Hemen mola alan Olympiakos, kenardan başladığı hücumda Sloukas ile 3 sayılık atışı sayıya çeviremedi ve Anadolu Efes karşılaşmadan 74-73 galip ayrıldı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Luigi Lamonica, Carmelo Paternico (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya)

Anadolu Efes: Farmar 15, Lucas 10, Shipp 7, Savanovic 12, Semih Erden 12, Kerem Gönlüm 4, Barac 8, Vujacic, Kerem Tunçeri 6, Sinan Güler

Olympiakos: Spanoulis 5, Acie Law 15, Papanikolaou 14, Printezis 9, Shermadini 2, Antic, Perperoglou 3, Sloukas 10, Powell 4, Hines 11, Katsivelis

1. Periyot: 12-20

Devre: 38-44

3. Periyot: 56-58