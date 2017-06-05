T24 LogoT24 Logo
Spor

Anadolu Efes, sezona 3-0 geride başlayacak

Anadolu Efes kulübüne, Beşiktaş Sombo Japan maçında sahadan çekilmişti

05 Haziran 2017 22:35

Anadolu Efes kulübüne, Beşiktaş Sombo Japan maçında sahadan çekildikleri gerekçesiyle 3 puan silme cezası verildi. Bu karar, Anadolu Efes'in önümüzdeki sezona 3 mağlubiyetle başlayacağı anlamına geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Anadolu Efes Kulübü’ne, Beşiktaş Sombo Japan maçında sahadan çekildikleri sebebiyle 3 puan silme cezası verdi. Basketbolda 3 puan silmek sezona 3 mağlubiyetle başlamak anlamına geliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçıyla ilgili Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TBF Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

5 Haziran 2017 tarihinde yapılan TBF Yönetim Kurulu toplantısında, 03.06.2017 tarihinde İstanbul’da Anadolu Efes – Beşiktaş Sompo Japan takımları arasında Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasının ikinci periyodunun tamamlanmasına 01:59 dakika kala Anadolu Efes takım oyuncularının kenar yönetimi ile birlikte topluca oyun sahasını terk ederek soyunma odasına gitmesi ve bir süre soyunma odasında kaldıktan sonra sahaya dönerek müsabakaya kaldığı yerden devam edilmesine ilişkin konu görüşülmüş olup;

1. Beşiktaş Sompo Japan takımı tarafından, müsabaka sonucunun Anadolu Efes takımı aleyhine hükmen olarak tescil edilmesi ve Anadolu Efes takımı antrenörünün almış olduğu teknik fauller nedeniyle diskalifiye edilmesi gerektiği iddiası ile yapılan itirazlar, Uluslararası Oyun Kurallarına aykırı olmadığı tespitiyle reddedilirmiştir.

ETİKETLER

anadolu efesbeşiktaşçekilmei maçceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24