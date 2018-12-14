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Spor

Anadolu Efes salladı ama yıkamadı

Efes üst üstte ikinci, toplamda ise 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı

14 Aralık 2018 00:55

Anadolu Efes, THY Euroleague 12. hafta maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 88-81 mağlup oldu. 

Geçtiğimiz hafta sahasında Real Madrid'e mağlup olan Efes, başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'ndaki maçı kayberek üst üstte ikinci, toplamda ise 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. David Blatt yönetimindeki Yunan ekibi ise 7. galibiyetini aldı.

Olympiakos'ta Axel Toupane 19, Nikola Militinov'de 15 sayı ile galibiyette önemli rol oynayan iki oyuncu oldu. Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic'in 24, Shane Larkin'in de 20 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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