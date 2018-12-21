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Spor

Anadolu Efes Rusya'da tutukluk yaptı

Anadolu Efes, bu sezon 5. yenilgisini alırken, CSKA Moskova 11. galibiyetini elde etti

21 Aralık 2018 01:11

Turkish Airlines Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes deplasmanda CSKA Moskova’ya 102-84 mağlup oldu.

Bu sezon Euroleague'de başarılı bir grafik çizen Anadolu Efes, CSKA Moskova engelini aşamadı. 

Oldukça tempolu başlayan ilk çeyreği 31-24 önde tamamlayan CSKA Moskova, soyunma odasına da 56-54 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 77-68 önde giren CSKA Moskova, sahadan 18 sayı farkla 102-84 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sezon 5. yenilgisini alırken, CSKA Moskova 11. galibiyetini elde etti.

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