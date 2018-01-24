Anadolu Efes, Real Madrid deplasmanında

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 20\'nci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes yarın saat 22:45\'te İspanya\'nın Real Madrid takımına konuk olacak. Mücadele, Wizink Center\'da oynanacak.

Avrupa arenasındaki 611\'inci maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 610 karşılaşmada 338 galibiyet ve 272 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 55,4) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi\'nde ise 363\'üncü maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 362 karşılaşmada 181 galibiyet ve 181 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,0) elde etti.

Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında bugüne kadar 27 kez karşılaşırken, İstanbul ekibi 7 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, THY Avrupa Ligi\'nde iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada temsilcimiz 6 galibiyet ve 19 mağlubiyet elde etti. Avrupa Ligi\'nin 19\'uncu haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş\'a; Sinan Erdem Spor Salonu\'nda 89-84 mağlup olmuş, Real Madrid ise İspanya\'nın Unicaja Malaga takımına deplasmanda 80-75 yenilmişti. Avrupa Ligi\'nde 19\'uncu haftanın ardından Anadolu Efes 5 galibiyet ve 14 mağlubiyet ile 16\'ncı sırada, Real Madrid ise 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 4\'üncü sırada yer alıyor.

