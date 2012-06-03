Anadolu Efes pes etmedi

Beko Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki nefes kesen mücadelede Beşiktaş Milangaz'ı 69-67'lik skorla mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda kendi seyircisi önünde maça çok iyi başlayan Beşiktaş ilk periyotta 18-0'lık bir seri ile rakibine ezici bir üstünlük kurdu. 2. ve 3. periyotta toparlanan Anadolu Efes 4. periyodun başlamasıyla birlikte siyah beyazlıları yakaladı ve son dakikalarda da öne geçerek kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın en skoere ismi Anadolu Efes'ten 20 sayı ile Kerem Gönlüm olurken, Beşiktaş'ta ise Zoran Erceg rakip potalara 17 sayı bırakmayı başardı. Bu maçta kadroya girmeyi başaran Vujacic ise kritik anlarda bulduğu 14 sayı ile Koçu Zouros'a 'ben de varım' dedi.

Mehmet Yağmur takıma döndü

Beşiktaş Milangaz'da sakatlığı düzelen Mehmet Yağmur, karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Anadolu Efes'le yapılan son maçta forma giyemeyen Mehmet Yağmur, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden kadroya döndü.

Vujacic ilk kez kadroda

Anadolu Efes'te Sırp oyuncu Sasha Vujacic, bu maçta kadroya alınarak final serisinde ilk kez takımda kendisine yer bulmuş oldu. Final serisindeki ilk iki maçta Barac'ı tercih eden antrenör Illias Zouros, üçüncü maçta Barac'ın yerine Vujacic'i kadroya aldı

Beşiktaş Milangaz'ın 2-1'lik üstünlüğünün bulunduğu serinin dördüncü maçı, 5 Haziran Salı günü saat 20:00'da yine Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.