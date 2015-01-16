Anadolu Efes namağlup CSKA'ya yenildi: 78-69

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague Top 16 turu F Grubu üçüncü hafta maçında Rusya'nın CSKA Moskova ekibinine 78-69 yenildi.

Lacivert-beyazlı ekip, böylece grupta ilk kez yenilirken, ligde bu sezonki namağlup unvanını koruyan CSKA Moskova ise 3'te 3 yaptı.

Yüksek tempoda başlayan karşılaşmada, hücumda Cedi Osman ve Saric ile etkili olan Anadolu Efes, 4. dakikada 7-2 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibinin fazla sayı bulmasına izin vermeyen lacivert-beyazlı takım, Saric ve Perperoglou ile skor bulmaya devam ederek, ilk periyodun bitmesine 41 saniye kala 10 sayılık fark (18-8) yakaladı. CSKA Moskova'nın son hücumunda Vorontsevich'in üç sayılık basketine engel olamayan Anadolu Efes, ilk periyodu 18-11 üstün geçti.

İkinci periyodun ilk bölümünde yaptığı hücumlardan verim alamayan Anadolu Efes karşısında 6-0'lık seri bulan Rus ekibi, 13. dakikada farkı 1 sayıya (18-17) indirdi. Lacivert-beyazlı takım Bjelica ve Krstic ile sayı bulurken, konuk ekip Teodosic ve De Colo ile karşılık verdi ve 18. dakikada skoru 27-27 yaptı. CSKA Moskova, Hines'in son dakikadaki basketiyle çekişmeli geçen ilk yarıyı 34-32 önde tamamladı.

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Rus ekibi, Jackson'un skorer oyunuyla 9-2'lik seri buldu ve 23. dakikada farkı 9 sayıya (34-43) çıkardı. Perperoglou'nun üç sayılık basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Saric ile üst üste bulduğu basketlerle oyuna döndü. Konuk ekip dış atışlardan Jackson ve Vorontsevich ile sayı üretmeye devam ederek, 27. dakikada 49-44 üstünlüğünü sürdürdü. Lacivert-beyazlı takım Perperoglou'nun kaydettiği 5 sayıyla 29. dakikada (49-49) beraberliği yakaladı. Konuk takım Fridzon'un son saniyedeki basketiyle final periyoduna 54-51 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketler atarken, 35. dakikaya 59-55 CSKA Moskova'nın üstünlüğüyle devam edildi. Savunmada De Colo'nun sayı bulmasına engel olamayan Anadolu Efes, rakibine Draper ile karşılık verdi ve 37. dakikada farkı 2 sayıya (64-66) indirdi. Ancak konuk takım, 38. dakikada Draper'in yaptığı faul ve Heurtel'e çalışan teknik faul sonrasında De Colo ile serbest atıştan 4 sayı çıkardı ve devamındaki hücumda da Teodosic ile üç sayılık basket bularak, son iki dakikaya 72-64 önde girdi. CSKA Moskova, kalan bölümde farkı açmaya devam etti ve karşılaşmadan 78-69 galip ayrıldı.

Konuk takımda De Colo 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Jackson 21, Vorontsevich 16, Teodosic de 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Anadolu Efes'te ise Perperoglou 17, Saric 14, Bjelica da 12 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Jose Ramon Garcia Ortiz (İspanya), Nicola Maestre (Fransa), Emilio Perez Pizarro (İspanya)

Anadolu Efes: Heurtel 2, Janning, Cedi Osman 6, Saric 14, Krstic 4, Draper 10, Lasme 4, Perperoglou 17, Furkan Korkmaz, Bjelica 12, Doğuş Balbay

CSKA Moskova: Jackson 21, Fridzon 2, De Colo 22, Vorontsevich 16, Kaun, Teodosic 11, Hines 2, Markoishvili, Nichols, Zozulin, Korobkov 4

1. Periyot: 18-11

Devre: 32-34

3. Periyot: 51-54