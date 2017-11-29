Anadolu Efes, Muratbey Uşak'a izin vermedi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Muratbey Uşak'ı 97-84 yendi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 6. galibiyetini alırken, Muratbey Uşak, 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Muratbey Uşak, hızlı hücumlarda Mutlu Akpınar, Calloway ve Carmichael'in kaydettiği basketlerle 3. dakikayı 9-2 üstün geçti. Çabuk toparlanan Anadolu Efes, McCollum, Doğuş Balbay ve Simon'un sayılarıyla 8. dakikada öne geçti: 18-16. Çeyreğin kalan bölümünde hücumda etkili olan Uşak temsilcisi, ilk periyodu 26-20 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başlarken, Ofoegbu, Miller ve Markota ile isabetler üreten konuk ekip, 15. dakikada 33-29'luk skorla üstünlüğünü devam ettirdi. McCollum ve Birkan Batuk ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Anadolu Efes, 17. dakikada 40-38 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla devam etti ve devre arasına 46-46 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, Dunston ve McCollum'un sayılarıyla 26. dakikada 57-49'luk üstünlük kurdu. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği kalan bölümde lacivert-beyazlılar, McCollum'un serbest atıştan bulduğu isabetle final periyoduna 65-64 önde gitti.

Final periyodunda McCollum'un önderliğinde farkı açan Anadolu Efes, salondan 97-84 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 41 sayı kaydeden McCollum olurken, Muratbey Uşak'ta Şafak Edge'nin 16, Carmichael'in 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.