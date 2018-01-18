Anadolu Efes, Moskova'da dağıldı

THY EuroLeague'de Rus ekibi CSKA Moskova, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 110-79 mağlup etti.



CSKA Moskova, sahasındaki karşılaşmaya etkili başlamayı başardı ve 7-3'lük skoru yakaladı. CSKA Moskova, farkı 5 sayıya kadar çıkarsa da 4:14 kala temsilcimiz skoru 20-18'e getirdi. Fakat ev sahibi, kısa sürede 11-0'lık seri yakalayarak 2:06 kala skoru 31-18 yaptı. Kalan bölümde de farkı koruyan Rus ekibi, ilk çeyreği 35-21 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, ilk 2 dakika geçilirken skoru 35-28'e getirdi. Fakat özellikle dış şutlarda etkili olan CSKA Moskova, tekrar farkı arttırmayı başardı. İlk 5 dakika 47-35 geçilirken ilk yarı da 58-46 sona erdi.



Üçüncü çeyreğe CSKA Moskova özellikle Cory Hinggins'in sayılarıyla çok etkili başladı ve 5:34 kala 74-50 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde skor avantajını büyük ölçüde korumayı başaran ev sahibi ekip üçüncü periyodu 81-61 önde kapattı.



Son çeyrekte çok daha rahat bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova, iki takımın da daha az süre alan oyuncularının sahada olduğu bölümde farkı arttırmayı başardı ve karşılaşmadan 110-79 galip ayrıldı.



Temsilcimiz bu sonuçla birlikte EuroLeague'de üst üste 5. deplasman maçını kaybetmiş oldu.



CSKA Moskova'da Cory Higgins 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sergio Rodriguez 16, Nando De Colo 15, Will Clyburn 13 sayıyla maçı tamamladı.



Anadolu Efes'te Brock Motum 19 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Zoran Dragic de 11 sayıyla oynadı. Temsilcimizde Vladimir Stimac da 10 sayı, 12 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.