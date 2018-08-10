Anadolu Efes logosunu değiştirdi

Anadolu Efes Basketbol Kulübü, 2018-2019 sezonundan itibaren yeni logosuyla mücadele edecek.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni logonun merkezinde; adanmışlığa, gelişmeye ve hiçbir zaman pes etmemeye vurgu yapan mavi ok ile zaferleri, liderliği, etik kuralları, altyapı eğitim sistemini ve tutkuyu simgeleyen meşalenin birleşiminden doğan "Alev Alan Yıldız"ın yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, koyu mavi zeminli logoda Anadolu Efes Spor Kulübü yazısı, kulübün kuruluş yılı ve açık mavi çerçevenin ise tamamlayıcı unsurlar olarak bulunduğu ifade edildi.