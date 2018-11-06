Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe 5'te 5 yaptı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Anadolu Efes’i konuk etti.

Zorlu maç öncesi, 2 Kasım Cuma günü oynanan Galatasaray- Fenerbahçe maçının hemen öncesinde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçeli basketbolcular ısınmak için parkeye “Seni Unutmayacağız” pankartıyla çıktı. “Sarı Tribün” olarak bilinen bölüm ise bugün için siyaha büründü. Salondaki ekranlarda Koray Şener’in görüntüleri gösterilirken bütün salonun dakikalarca alkışlayarak genç taraftarı anması, maç öncesi salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Melih iyi başladı

Karşılıklı basketlerle başlayan maça Fenerbahçe, kaptan Melih Mahmutoğlu’nun etkili şut performansı sayesinde iyi başladı. İlk periyot 11 sayı bulmayı başaran Melih Mahmutoğlu’yla skorda önde kalmayı başaran Fenerbahçe ’ye cevap, Anadolu Efestarafında Vasilije Micic’ten geldi.

İkinci periyodun bitimine 8 dakika kala 5 kısaya dönen Fenerbahçe, yakaladığı seriyle 34-27 öne geçmeyi başardı. Ergin Ataman’ın molasından oldukça uzun bir 5’le dönen Obradovic’in takımı bu kez de fiziksel avantajını boyalı bölgede gösterdi. 25 Ekim 2018 Perşembe günü, Euroleague normal sezonunun 4. haftasında karşılaştığı maça nazaran daha dirençli bir ilk yarı geçiren Fenerbahçe devreyi 44-40 önde kapamayı başardı.

Kısır geçen 3. periyot

Müsabakanın ikinci yarısı mücadele dozu yüksek bir şekilde başlarken, ilk sayılar periyodun bitimine 5 dakika 47 saniye kala Jan Vesely’e çalınan teknik faulün ardından Shane Larkin’in faul çizgisinden bulduğu atışla geldi. Kolay atışları sayıya çevirmekte zorlanan rakibine karşı 3. çeyreğin bitimine 4 dakika 56 saniye kala 44-44 gittiği moladan Jan Vesely’nin harika smacıyla dönen Fenerbahçe , bu dakikadan sonra taraftarının da yoğun desteğini arkasına aldı. Periyot sonlarına doğru bir pozisyonda basket faul kararı bekleyen Anadolu Efes koçu Ergin Ataman hakeme itirazda bulununca teknik faul aldı. Bu karar sonrası Ergin Ataman ve Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. 3. periyot 57-53 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Nefes kesen mücadele

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte savunmayı sıkılaştıran Anadolu Efes, 6 dakika 20 saniye kala 59-60 öne geçmeyi başardı. Jan Vesely ve Ali Muhammed ile skorda önde kalmayı başaran Fenerbahçe’ye cevap Doğuş Balbay ile geldi. Karşılıklı top kayıplarıyla geçilen son bölümde, maçın bitimine 1 dakika 57 saniye kala 69-68’lik Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi. Maçın son anları nefes kesen bir mücadeleye sahne olurken Fenerbahçe 19.7 saniye kala Kalinic’in elinden bulduğu üçlükle molaya 72-70 önde gitti. Maçın son topunu Kalinic kötü değerlendirince müsabakanın 4. periyodu 72-72 tamamlandı ve uzatmaya gitti.

Fener 5'te 5 yaptı

Uzatma bölümüne sert savunma ile başlayan Sarı-Lacivertliler, Kostas Sloukas ile skorda öne geçti: 78-72. Son bölümde Kalinic ve Sloukas’ın etkili oyunuyla önde kalmayı başaran Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında sahadan galip ayrılarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 5. maçında 5. galibiyetine ulaştı ve zirvedeki yerini korudu. Maç sonunda Sarı-Lacivertli taraftarlar yeniden hayatını kaybeden Koray Şener için sevgi gösterilerinde bulundu.

F.BAHÇE: 86 - A.EFES: 79

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğolkoç, Ziya Özorhon, Kerem Baki

F.BAHÇE: Melli 6, Melih Mahmutoğlu 11, Kalinic 17, Sloukas 16, Egehan Arna, Guduric 6, Vesely 14, Sinan Güler, Ali Muhammed 12, Ahmet Düverioğlu 4

A.EFES: Larkin 8, Beaubois 12, Doğuş Balbay 9, Metecan Birsen, Birkan Batuk, Sertaç Şanlı 4, Moerman 18, Micic 10, Dunston 16, Buğrahan Tuncer 2,

1. PERİYOT: 26-23,

İLK YARI: 44-40,

3. PERİYOT: 57-53

4. PERİYOT: 72-72