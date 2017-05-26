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Spor

Anadolu Efes ile Galatasaray son randevuda

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak

26 Mayıs 2017 15:03

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Toplam iki galibiyet alanın yarı finale yükseleceği seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Eşleşmede ilk maçı Anadolu Efes 95-85, ikinci karşılaşmayı ise Galatasaray Odeabank 73-63 kazandı.

Üçüncü ve son müsabakayı kazanan takım, yarı final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak.

Bu sezon iki takım 4'ü lig, 2'si THY Avrupa Ligi olmak üzere 6 kez karşılaştı. Anadolu Efes bu maçların 5'ini kazanırken, Galatasaray Odeabank sadece 1 galibiyet elde edebildi.

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