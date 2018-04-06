Anadolu Efes galibiyetle veda etti

Baskonia - Anadolu Efes: 79-81

Baskonia, Fenerbahçe Doğuş\'un rakibi oldu

İSTANBUL,(DHA)

THY Avrupa Ligi\'nin 30\'uncu ve son hafta mücadelesinde Anadolu Efes deplasmanda İspanya\'nın Baskonia takımını 81-79 mağlup etti.

Fernando Buesa Arena\'da oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 18-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren temsilcimiz Anadolu Efes, 20-14\'lük periyot skoruyla ilk yarıyı 33-32 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda da fırtına gibi başlayan İstanbul ekibi, rakip potaya 27 sayı gönderdiği çeyreği 9 sayılık farkla geçti: 51-60. Son periyotta rakibinin attığı 28 sayıya engel olamayan Anadolu Efes, buna rağmen maçı 81-79 kazandı.

Anadolu Efes bu sonuçla birlikte bu sezonki 7\'nci galibiyetini alarak THY Avrupa Ligi\'nin normal sezonunu son sırada tamamladı. Baskonia ise normal sezonu 16 galibiyetle 7\'nci sırada tamamlayarak ligi ikinci sırada bitiren temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş\'un Son 8\'deki rakibi oldu.