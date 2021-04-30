Anadolu Efes fırsat tepti; Final Four şansını son maça bıraktı

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi 4. maçında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid'e 82-76 mağlup oldu ve seri 2-2'ye geldi. Serinin 5. maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak. Kazanan takım adını Final Four'a yazdıracak.

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Madrid'deki Wizink Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 82-76 kazanarak seride durumu 2-2 yaptı.

Serinin son mücadelesi İstanbul'da oynanacak.

İki takım, THY Euroleague'de 36. kez karşı karşıya geldi. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 36 müsabakanın 25'ini Real Madrid, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı.

2020 yılında Almanya'da düzenlenmesi planlanan Euroleagu Final Four, bir yıl gecikmeli olarak düzenlenecek. 2021 Turkish Airlines Euroleague Final Four, 28-30 Mayıs arası Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek. Organizasyona seyirci alınmayacak.