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Spor

Anadolu Efes finale veda etti

Abdi İpekçi'deki maçta Anadolu Efes'i 63-76 mağlup eden Real Madrid, Fenerbahçe Ülker'in rakibi oldu

24 Nisan 2015 01:16

Anadolu Efes, THY Euroleague çeyrek final serisi 4. maçında Real Madrid'e 63-76 mağlup oldu. Seride 3-1 geriye düşen Anadolu Efes, final four şansını yitirdi. Real Madrid ise final four'da Türkiye'nin diğer temsilcisi fenerbahçe Ülker'in rakibi oldu.

Abdi İpekçi’de oynanan karşılaşmaya seyirci desteğiyle başlayan Anadolı Efes, ilk ve ikinci periyodu önde tamamlasa da, İspanyol ekip ikinci yarıya daha iyi başladı ve son çeyrekte farkı açarak final four biletini evine götürdü.

1. Periyot: 21-18
2. Periyot: 39-33
3. Periyot: 49-51
4. Periyot: 63-76


 

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