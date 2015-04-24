Anadolu Efes finale veda etti

Anadolu Efes, THY Euroleague çeyrek final serisi 4. maçında Real Madrid'e 63-76 mağlup oldu. Seride 3-1 geriye düşen Anadolu Efes, final four şansını yitirdi. Real Madrid ise final four'da Türkiye'nin diğer temsilcisi fenerbahçe Ülker'in rakibi oldu.

Abdi İpekçi’de oynanan karşılaşmaya seyirci desteğiyle başlayan Anadolı Efes, ilk ve ikinci periyodu önde tamamlasa da, İspanyol ekip ikinci yarıya daha iyi başladı ve son çeyrekte farkı açarak final four biletini evine götürdü.

1. Periyot: 21-18

2. Periyot: 39-33

3. Periyot: 49-51

4. Periyot: 63-76



