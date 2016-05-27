Anadolu Efes finale bir adım daha yaklaştı: 88-73

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği Spor Toto Basketbol Ligi yarı final serisinde Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u 88-73 mağlup etti.,

Yaptığı baskılı savunmayla rakibini top kayıplarına zorlayan ve ilk 6 dakikada potasında sadece iki sayıya izin veren lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 22-10 önde bitirdi.

İkinci periyotta üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 13. dakikada farkı 18 sayıya taşıdı: 29-11. Savunma sertliğini artıran ve Preldzic önderliğinde isabetli atışlar yapan Darüşşafaka Doğuş, 18. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 35-28.



Periyodun kalan bölümünde Heurtel ve Saric ile skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 43-30 üstün gitti.

Üstün oyununu sürdüren ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle isabet bulan lacivert-beyazlılar, son periyoda 27 sayı farkla (73-46) önde girdi.

Mücadelenin son periyodunda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 88-73 galip tamamladı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Doğuş formasıyla 18 sayı üreten Wilbekin olurken, Anadolu Efes'te Saric 13, Dunston 12, Heurtel 11, Tyus ile Cedi Osman onar sayı kaydetti.

Seride üçüncü karşılaşma 28 Mayıs Cumartesi günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, bu karşılaşmayı da kazandığı takdirde finale yükselecek.