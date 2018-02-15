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Spor

Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u kupanın dışına itti

Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes: 80-83 Anadolu Efes, PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Alper Altup Köselerli FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 3, Mel

15 Şubat 2018 01:05

Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes: 80-83

Anadolu Efes, PTT Erkekler Türkiye Kupası\'nda yarı finale yükseldi

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Alper Altup Köselerli
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 17, Melli 12, Ahmet Düverioğlu 1, Thompson 4, Vesely 18, Wanamaker 7, Sinan Güler, Datome 13
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 5, Simon 15, Dragic 9, Dunston 23, Motum 12, McCollum 15, Brown 2, Birkan Batuk 2
1\'İNCİ PERİYOT: 14-26
İLK YARI: 36-45
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-67
5 FAUL ALAN: Dragic, McCollum (Anadolu Efes)

PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş\'u 83-80 yendi. Anadolu Efes bu galibiyet ile kupanın yarı finalinde Darüşşafaka\'nın rakibi oldu. 
Mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 13-8\'lik üstünlükle kapadı. Fenerbahçe Doğuş\'un üst üste top kayıpları yaşamasıyla Anadolu Efes, farkı çift hanelere çıkardı: 12-23. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, İlk çeyreği 26-14\'lük üstünlükle tamamladı.
İkinci periyoda Guduric ve Datome\'nin basketleriyle etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 12\'nci dakikada aradaki farkı 7 sayıya indirmeyi başardı: 19-26. Dunston ve Brown\'ın üstün performansı ile durumu toparlayan Anadolu Efes, Simon\'un bulduğu sayı ile aradaki farkı çift hanelere çıkardı: 25-36. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Doğuş\'un faul hakkını erken bitirmesini iyi değerlendirerek devreyi 45-36\'lık üstünlükle tamamladı.
Üçüncü periyotta lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Doğuş karşısında etkili oyununu sürdürdü. Sarı-lacivertliler Vesely, Melih ve Guduric\'in bulduğu sayılar ile aradaki farkı 8 sayıya indirse de bu periyodu da lacivert-beyazlı ekip üstünlükle sonlandırdı: 61-67.
Dördüncü periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Datome\'nin bulduğu sayılar ile durumu toparladı: 66-67. Anadolu Efes karşısında üstün oyununu bırakmayan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın bitimine 3.50 kala sayı farkını korudu: 73-75. Karşılaşma boyunca iyi oyun sergileyen Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş\'u 83-80 mağlup ederek yarı finalde Darüşşafaka Basket\'in rakibi oldu.

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