Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga: 4 oyuncu diskalifiye edildi!

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında Melih Mahmutoğlu ile Chris Singleton arasında çıkan kavga sonucu 4 oyuncu diskalifiye edildi. Verilen aranın ardından maça devam edilirken, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırladı.

Serinin ilk maçını 40 sayı farkla kazanan Anadolu Efes, ikinci maçın son çeyreğinde 78-71 önde giderken karşılaşmada tartışma çıktı.

Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu duran pozisyonun ardından Anadolu Efes'ten Chris Singleton'a top attı. Mahmutoğlu'nun attığı top Singleton'ın bacağına çarptı ve devamında iki oyuncu arasında itişme yaşanırken iki takım oyuncuları araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Hakem heyeti karşılaşmayı durdurdu ve bir süre pozisyon tekrar izlerken, hakemler her iki oyuncuyu da diskalifiye etti.

Fenerbahçe'de kenarda bekleyen Alex Perez ve Ahmet Düverioğlu da diskalifiye edilerek dışarı gönderildi.

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda ve takımın kondisyoneri de diskalifiye edildi.

Hakem arasının ardından maça devam edilirken, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.