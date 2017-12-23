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Spor

Anadolu Efes, Euroleague’de toparlanamıyor

Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini, Olympiakos ise 11. galibiyetini aldı

23 Aralık 2017 18:06

THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 61-58 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 11. mağlubiyetini, Olympiakos ise 11. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Müsabakaya 4-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes'e, Roberts ve Wiltjer'in sayılarıyla 7-0'lık seriyle cevap veren Olympiakos, 5. dakikayı 7-4 önde geçti. Simon'un boyalı alandan bulduğu sayı ile ev sahibi ekip, 7. dakikada eşitliği sağladı: 7-7. Spanoulis ve Roberts hücum ikilisiyle 10-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 7-17. Olympiakos ilk çeyreği 17-9 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Thompson ve Mantzaris'in pota altından bulduğu sayılarla Olympiakos, 14. dakikayı 8 sayı (24-16) farkla üstün geçti. Brown ve Adams'ın sayılarıyla 6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, farkı 2 sayıya düşürdü: 22-24. Pota altında rakibine üstünlük kuran ve Mclean ile sayılar bulan Yunan temsilcisi, soyunma odasına 33-25 üstün gitti.

İkinci yarıya McCollum'un sayılarıyla 4-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, Brown'ın isabetiyle 24. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 31-35. McCollum ve Simon'la sayılar bulan ev sahibine, Thompson ve Bogris'le karşılık veren Olympiakos, final periyoduna 45-39 önde girdi.

Son çeyreğe Simon'un basketiyle başlayan ev sahibi ekip, McCollum'un serbest atıştan bulduğu sayılarla 34. dakikada öne geçti: 48-47. Stimac'ın pota altından isabetiyle Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 4 sayıya (54-50) çıkardı. 6-0'lık seri yakalayan konuk ekip, Papapetrou'nun 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 39. dakikada öne geçti: 54-56. Son bölümde Spanoulis ve McLean'la sayılar bulan Olympiakos, sahadan 61-58 galip ayrıldı.(Eurosport)

 

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