Anadolu Efes, Euroleague'de finalde!

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Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, Final Four karşılaşmasında Yunan devi Olympiakos'u 74-77'lik skorla yenerek adını finale yazdırdı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan EuroLeague’de Final Four (Dörtlü Final) heyecanı yarı final karşılaşmaları ile başladı. Dörtlü finalin ilk karşılaşmasında Ergin Ataman liderliğindeki son şampiyon Anadolu Efes Yunan ekip Olympiakos'u deplasmanda 74-77'lik skorla mağlup etti.

Anadolu Efes karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 geride bitirdi. İkinci çeyrek 43-42'lik skorla Yunan ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı. İlk yarıyı bir sayı geride kapatan Anadolu Efes, karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 63-66 önde bitirdi.

Son 18 saniyeye 74-74'lük beraberlikle gidilen karşılaşmada son saniye sayısı ile Anadolu Efes karşılaşmayı 74-77 kazanarak adını finale yazdırdı.