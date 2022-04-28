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Spor

Anadolu Efes Euroleague'de Final Four'a yükseldi

Anadolu Efes, Play Off'ta Olimpia Milano'yu 75-70 yendi

28 Nisan 2022 22:40

Anadolu Efes, Play Off'ta Olimpia Milano'yu 75-70 yenerek Euroleague'de Final Four'a yükseldi.

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