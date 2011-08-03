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Spor

Anadolu Efes, Ersan'ı transfer etti

Anadolu Efes, milli basketbolcu Ersan İlyasova ile anlaştı.THY Euroleague'de final four'u hedefleyen Anadolu Efes, milli basketbolcu Ersan İlyasova ile NBA'deki lokavt bitene kadar sözleşme imzaladı...

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Anadolu Efes, milli basketbolcu Ersan İlyasova ile anlaştı.THY Euroleague'de final four'u hedefleyen Anadolu Efes, milli basketbolcu Ersan İlyasova ile NBA'deki lokavt bitene kadar sözleşme imzaladı.

Bu transfer için İspanyol ekibi Barcelona ile çekişen Efes, Ersan için daha erken davrandı ve milli yıldızı renklerine bağlamayı başardı.


EFES AVUSTRALYALI PATRICK MILLS İLE DE ANLAŞTI

Anadolu Efes, oyun kurucusunu da buldu. Uzun süredir Marcelinho Huertas ile görüşmelerini sürdüren lacivert-beyazlı kulüp, gelen olumsuz yanıtın ardından Avustralyalı Patrick Mills ile anlaştı. 

2009 NBA Draftı'nda ikinci tur 55. sıradan seçilen Mills, NBA'de Portland Trail Blazers forması giyiyordu. Geçen sezon 64 maçta forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 5.5 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

1.83 boyundaki Mills, 18 yaşından bu yana Avustralya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkan Mills, 13.8 sayı ve 4.2 asist ortalamaları tutturmasına karşın Avustralya'nın ikinci turda elenmesine engel olamamıştı.

Anadolu Efes transferi, Mills'in kariyerindeki ilk Avrupa macerası olacak.


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