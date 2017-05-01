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Spor

Anadolu Efes Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Eşleşmeden üstün çıkacak takım, Dörtlü Final'de ilk maçını Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile oynayacak

01 Mayıs 2017 13:38

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. ve son maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda saat TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takımların şu ana kadar ikişer galibiyet aldığı play-off turunda yarınki müsabakayı kazanacak ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Eşleşmeden üstün çıkacak takım, Dörtlü Final'de ilk maçını Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile oynayacak.

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