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Spor

Anadolu Efes, derbide Fenerbahçe Beko'yu yıktı

26 Aralık 2020 18:57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasındaki derbi maçta Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. İki maçı eksik lacivert-beyazlılar, 12'de 12 yaparak namağlup unvanını korudu. Sarı-lacivertli takım ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

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