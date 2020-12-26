Anadolu Efes, derbide Fenerbahçe Beko'yu yıktı

Derbi müsabakasının ilk çeyreğinin büyük bölümü başa baş bir oyuna sahne oldu. Boyalı alandan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 8-6 önde bitirdi. İki takım da boş atışlarda isabet bulmakta zorlanırken Anadolu Efes, 7. dakikada Larkin'in üç sayılık basketiyle üstünlüğü yakaladı: 9-8. Dış atışlarda rakibine oranla daha etkili olan ev sahibi takım, birinci periyodu 18-14 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe boyalı alandan skor üreterek başladı. Vesely, Pierre ve Guduric'le peş peşe basketler kaydederek rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada üstünlüğü ele aldı: 25-26. Ev sahibi takımda bu dakikalarda Sertaç Şanlı ön plana çıkarken skor üstünlüğü ise sık sık el değiştirdi. Kenardan oyuna dahil olan Tarık Biberoviç'in üst üste isabetleriyle Fenerbahçe, 16. dakika dolarken farkı 5 sayıya çıkardı: 30-35. Savunmada temposunu yakalayan Anadolu Efes, 11-0'lık seri yakalayarak öne geçti ve 19. dakikayı 6 sayılık farkla 41-35 üstün tamamladı. Farkı koruyan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 44-37 önde girdi.

İkinci yarıya Fenerbahçe Beko iyi bir başlangıç yaptı. Boyalı alanı etkili kullanan sarı-lacivertliler, 22. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 44-43. Moerman'la art arda 11 sayı bulan Anadolu Efes, 25. dakikada farkı yeniden 7 sayıya yükseltti: 55-48. Oyunda çeyreğin ortalarında tempo oldukça arttı. İki takım da hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. Rakibini üç sayı çizgisinin gerisinde durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Beko, hücumda son bölümde ritmini kaybetti. Moerman'la skor üretmeyi sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 66-57'lik avantajla gitti.

Son çeyreğe de iyi başlayan sarı-lacivertli takım, 32. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun dış atış isabetiyle farkı 2 sayıya indirdi: 66-64. Çekişmeli geçen karşılaşmada isabetli atış yüzdesi bu dakikalarda iki takım için de düştü. Micic'in sayılarıyla farkı koruyan Anadolu Efes, 35. dakikayı 70-66 önde kapattı. Top kayıpları yapan konuk ekip karşısında son bölümde dış atışlardan basketler kaydeden lacivert-beyazlılar, son 2 dakikaya 12 sayı farkla girdi: 82-70. Son anlarda hücum ribauntlarında da etkili olan Anadolu Efes, oyundan düşen Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti.

Ev sahibi takımda Adrien Moerman 25 sayı, 15 ribauntla galibiyette önemli bir rol oynadı. Sarı-lacivertli ekipte ise Dyshawn-Dylan Pierre'in 16, Marko Guduric'in 12 sayısı kazanmaya yetmedi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden takip etti.

Anadolu Efes, 15. haftada deplasmanda Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise yine bir derbi müsabakasında Galatasaray'a konuk olacak.