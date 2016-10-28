T24 LogoT24 Logo
Spor

Anadolu Efes, Daçka'yı devirdi

Anadolu Efes, Euroleague'in dördüncü haftasında Darüşşafaka Doğuş'u 84-79 mağlup etti

28 Ekim 2016 01:25

Anadolu Efes, Euroleague Normal Sezon'un dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş'u 84-79 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Darüşşafaka Doğuş da sezonun ikinci mağlubiyetini aldı.

Maça iyi başlayan Daçka, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı biraz daha açan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 46-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Anadolu Efes, farkı 7 sayıya indirdi ve son bölüme 65-58 Darüşşafaka Doğuş üstünlüğü ile girildi. Son çeyrekte geri dönen Anadolu Efes, daha az hata yapan taraf oldu ve maçı 84-79 kazandı.

 

ETİKETLER

daçkaanadolu efesbasketmaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24