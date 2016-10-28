Anadolu Efes, Daçka'yı devirdi

Anadolu Efes, Euroleague Normal Sezon'un dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş'u 84-79 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Darüşşafaka Doğuş da sezonun ikinci mağlubiyetini aldı.

Maça iyi başlayan Daçka, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı biraz daha açan Darüşşafaka Doğuş, soyunma odasına 46-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte toparlanan Anadolu Efes, farkı 7 sayıya indirdi ve son bölüme 65-58 Darüşşafaka Doğuş üstünlüğü ile girildi. Son çeyrekte geri dönen Anadolu Efes, daha az hata yapan taraf oldu ve maçı 84-79 kazandı.