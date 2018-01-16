Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 18\'inci hafta maçında Anadolu Efes, yarın saat 20:00\'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Mücadele Alexander Gomelsky Universal Spor Salonu\'nda oynanacak.

Anadolu Efes, çıktığı son 6 resmi maçta 5 galibiyet alarak kötü gidişine son verdi. Avrupa Ligi\'nde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet alarak galibiyet sayısını 5\'e yükseltti ve ligin son sırasından kurtuldu.

Ev sahibi ekip CSKA Moskova ise Avrupa Ligi\'nin zirvesinde yer alıyor. Itoudis\'in öğrencileri çıktığı 17 maçta 13 galibiyet 4 mağlubiyet alarak, ligin zirvesinde yer alıyor.

İki takım arasında oynanan son maçta CSKA Moskova deplasmanda Anadolu Efes\'i 98-80 mağlup etmişti.