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Spor

Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya konuk olacak

İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 18'inci hafta maçında Anadolu Efes, yarın saat 20:00'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak

16 Ocak 2018 12:30

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 18\'inci hafta maçında Anadolu Efes, yarın saat 20:00\'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Mücadele Alexander Gomelsky Universal Spor Salonu\'nda oynanacak.
Anadolu Efes, çıktığı son 6 resmi maçta 5 galibiyet alarak kötü gidişine son verdi. Avrupa Ligi\'nde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet alarak galibiyet sayısını 5\'e yükseltti ve ligin son sırasından kurtuldu.
Ev sahibi ekip CSKA Moskova ise Avrupa Ligi\'nin zirvesinde yer alıyor. Itoudis\'in öğrencileri çıktığı 17 maçta 13 galibiyet 4 mağlubiyet alarak, ligin zirvesinde yer alıyor.
İki takım arasında oynanan son maçta CSKA Moskova deplasmanda Anadolu Efes\'i 98-80 mağlup etmişti.

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