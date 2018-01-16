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Spor

Anadolu Efes, CSKA Moskova deplasmanında

İSTANBUL,(DHA) - ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague 18'inci hafta karşılaşmasında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile deplasmanda mücadele edecek

16 Ocak 2018 14:58

İSTANBUL,(DHA) - ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague 18\'inci hafta karşılaşmasında yarın Rusya\'nın CSKA Moskova takımı ile deplasmanda mücadele edecek. USH CSKA Arena\'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00\'de başlayacak. Avrupa arenasındaki 609\'uncu maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 608 karşılaşmada 338 galibiyet ve 270 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague\'de ise 361\'inci mücadelesine çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 360 karşılaşmada 181 galibiyet ve 179 yenilgi elde etti. 
Anadolu Efes ile CSKA Moskova Avrupa kupalarında bugüne kadar 24 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı ekip 9 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan yedi maçta Anadolu Efes 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague\'de 2 takım arasında oynanan 17 karşılaşmada lacivert-beyazlı ekip 3 galibiyet ve 14 mağlubiyet elde etti. 
Euroleague\'de 17\'nci haftanın ardından Anadolu Efes 5 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 15\'inci sırada, CSKA Moskova ise 13 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 1\'inci sırada yer alıyor.

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