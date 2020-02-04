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Spor

ÖZET | Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan rövanşı aldı

Euroleague 23. haftasında deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşan Anadolu Efes karşılaşmayı 82-80 kazandı

04 Şubat 2020 22:06

Euroleague’deki temsilcimiz Anadolu Efes, 23. hafta mücadelesinde konuk olduğu CSKA Moskova’yı 82-80 mağlup etti ve 20 galibiyete ulaştı.

Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin attığı 23 sayı ile maçın en skorer ismi olurken 19 sayı atan Vasilije Micic ve 13 sayı atan Rodrigue Beaubois onu takip eden isimlerdi.

CSKA Moskova’da ise 20 sayı atan Mike James mağlubiyete engel olamazken Johannes Voigtmann mücadeleyi 15 sayı ile tamamladı.

İki ekip arasında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 81-80 kazanmıştı.

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