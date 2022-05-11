Anadolu Efes çeyrek finalde ilk adımı farklı attı

ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final ilk maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 90-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Seride ikinci karşılaşma 13 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da İzmir'de, Pınar Karşıyaka'nın sahasında oynanacak. Anadolu Efes bu maçı da kazanırsa tur atlayacak. Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde ise seri 3. maça uzayacak. Muhtemel 3. maçın tarihi ise 19 Mayıs Perşembe günü.

Anadolu Efes'te James Anderson 16 sayı, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin ve Erten Gazi ise 13'er sayı attı. Pınar Karşıyaka'da ise Amath M'Baye 23 sayı ile karşılaşmanın en skoreri oldu.

Anadolu Efes, maçı 18/22 iki sayılık (%81.8), 14/25 üç sayılık (%56.0) ve 12/13 (%92.3) serbest atış isabeti ile efektif bir şut performansı ile tamamladı.