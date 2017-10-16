Anadolu Efes bu sefer 'n'efes' aldırmadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Doğuş'u 84-80 mağlup etti. Bu skorla Fenerbahçe'nin geçen sezondan beri süregelen 31 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta, Fenerbahçe Doğuş Jason Thompson ve Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu sayılarla ilk periyodun yarısını 10-9 önde geçirdi. İki tarafında iyi savunma yaptığı kalan bölümde, Kostas Saloukas ve Melih Mahmutoğlu'nun isabetli atışlarıyla ilk çeyreği 19-18 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci çeyreğine Doğuş Balbay, Rick Ledo ve Byrant Dunston'un sayılarıyla hızlı başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada 27-24 skorla üstünlüğü ele aldı. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği periyotta ev sahibi ekip kaptan Doğuş Balbay'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle soyunma odasına 45-40 önde gitmeyi başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ledo, Errick McCollum ve Dunston'un isabetleriyle lacivert-beyazlılar, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-42. McCollum ile üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, Brock Mortum'un son saniye skora katkı yapmasıyla final periyoduna 67-56 skorla avantajlı gitti.

Final çeyreğinde Krunoslav Simon'un üst üste bulduğu kaydettiği sayılarla başlayan Anadolu Efes, 34. dakikada 73-64'e getirdi.

Maçın sonlarına doğru Brad Wanamaker, Jan Vesely ve Nicolo Melli ile farkı eriten Fenerbahçe, 38. dakikada farkı tek sayıya kadar getirdi: 76-75. Kıran kırana geçen maçın son bölümünde Dunston ve McCollum ile hücumda olan ev sahibi ekip, salondan 84-80 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 29 sayı ile McCollum olurken, Fenerbahçe Doğuş'ta Wanamaker 20 sayı ile takımının en etkili ismi oldu.