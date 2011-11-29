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Spor

Anadolu Efes, Belçika'da ilk peşinde

29 Kasım 2011 13:20

-Anadolu Efes, Belçika'da ilk peşinde -THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Belgacom Spirou ile karşılaşacak lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında Belçika takımlarıyla rakip sahada yaptığı 4 maçı da yitirdi -Belçika deplasmanında ilk galibiyeti hedefleyen Türk temsilcisi, bu ülke takımlarıyla yaptığı toplam 9 maçtan ise 4'ünü kazandı, 5'ini kaybetti İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Çetin Arslancan - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın Belgacom Spirou'ya konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Belçika takımlarına karşı rakip sahada ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Lacivert-beyazlı ekip, Belçika takımlarıyla bugün dek deplasmanda yaptığı 4 maçı da yitirdi. Efes Pilsen olan adını bu sezon öncesi Anadolu Efes olarak değiştiren Türk temsilcisi, bugüne dek Belçika temsilcileriyle Avrupa kupalarında genelde 9 maça çıktı. Bu maçlardan 4'ünü kazanan Türk ekibi, 5'ini ise yitirdi. Belçika'da ilk galibiyeti amaçlayan Anadolu Efes ile Belçika takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:    Tarih         Yer     Kupa               Maç                   Sonuç ----------    --------   ------     ------------------------      ----- 03.11.1981    Verviers   Kupa 3     SFX Verviers-Efes Pilsen      91-90 11.11.1981    İstanbul   Kupa 3     Efes Pilsen-SFX Verviers      92-87 02.12.1986    Brüksel    Kupa 2     Maes Pils-Efes Pilsen        111-90 13.01.1987    İstanbul   Kupa 2     Efes Pilsen-Maes Pils         89-63 19.10.2000    Oostende   Kupa 1     Oostende-Efes Pilsen          79-65 10.01.2001    İstanbul   Kupa 1     Efes Pilsen-Oostende          89-80 14.11.2001    Charleroi  Kupa 1     Charleroi-Efes Pilsen         79-75 06.02.2002    İstanbul   Kupa 1     Efes Pilsen-Charleroi         78-65 26.10.2011    İstanbul   Kupa 1     Anadolu Efes-Belgacom Spirou  79-80 (ÇET-TAŞ-KAF)

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