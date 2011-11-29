-Anadolu Efes, Belçika'da ilk peşinde -THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Belgacom Spirou ile karşılaşacak lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında Belçika takımlarıyla rakip sahada yaptığı 4 maçı da yitirdi -Belçika deplasmanında ilk galibiyeti hedefleyen Türk temsilcisi, bu ülke takımlarıyla yaptığı toplam 9 maçtan ise 4'ünü kazandı, 5'ini kaybetti İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Çetin Arslancan - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın Belgacom Spirou'ya konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Belçika takımlarına karşı rakip sahada ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Lacivert-beyazlı ekip, Belçika takımlarıyla bugün dek deplasmanda yaptığı 4 maçı da yitirdi. Efes Pilsen olan adını bu sezon öncesi Anadolu Efes olarak değiştiren Türk temsilcisi, bugüne dek Belçika temsilcileriyle Avrupa kupalarında genelde 9 maça çıktı. Bu maçlardan 4'ünü kazanan Türk ekibi, 5'ini ise yitirdi. Belçika'da ilk galibiyeti amaçlayan Anadolu Efes ile Belçika takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Tarih Yer Kupa Maç Sonuç ---------- -------- ------ ------------------------ ----- 03.11.1981 Verviers Kupa 3 SFX Verviers-Efes Pilsen 91-90 11.11.1981 İstanbul Kupa 3 Efes Pilsen-SFX Verviers 92-87 02.12.1986 Brüksel Kupa 2 Maes Pils-Efes Pilsen 111-90 13.01.1987 İstanbul Kupa 2 Efes Pilsen-Maes Pils 89-63 19.10.2000 Oostende Kupa 1 Oostende-Efes Pilsen 79-65 10.01.2001 İstanbul Kupa 1 Efes Pilsen-Oostende 89-80 14.11.2001 Charleroi Kupa 1 Charleroi-Efes Pilsen 79-75 06.02.2002 İstanbul Kupa 1 Efes Pilsen-Charleroi 78-65 26.10.2011 İstanbul Kupa 1 Anadolu Efes-Belgacom Spirou 79-80 (ÇET-TAŞ-KAF)