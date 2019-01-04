Anadolu Efes, Bayern Münih'e patladı

THY Euroleague'deki son iki maçını kaybeden Anadolu Efes, 16. hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i baştan sona üstün oynadığı maçta 92-77 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 15 sayı farkla kazanan lacivert-beyazlılar, böylece THY Euroleague'nin ikinci yarısına da galibiyetle başlamış oldu. Efes, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı da 90-71'lik skorla kazanmıştı.

THY Euroleague'deki 10. galibiyetini alan Anadolu Efes, 4. sıradaki yerini korudu.

Anadolu Efes'te 5'te 4 üçlükle oynayan Vasilije Micic karşılaşmayı 20 sayı ile tamamladı. Bryant Dunston 16 sayı, Adrien Moerman da 14 sayı ile Micic'e destek verdi.

Bayern'de Vladimir Lucic'in 14, Nihad Dedovic'in 13 sayısı galibiyete yetmedi.