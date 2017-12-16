Anadolu Efes, Baskonia’ya tek sayıyla kaybetti

Anadolu Efes, Türk Hava Yolları EuroLeague'in 12. hafta maçında ağırladığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 mağlup oldu.

Tempolu başlayan maçta iki takım da karşılıklı basketlerle skor buldu. Baskonia, Poirier, Shengelia ve Janning'in sayılarıyla ilk 5 dakikayı 16-9 önde geçti. Ardından Anadolu Efes, Ledo'nun kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalışsa da son bölümde Jones ile basketler bulan Baskonia, ilk periyodu 24-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte üst üste hücumlardan boş dönen rakibi karşısında oyunda dengeyi kuran Anadolu Efes, Simon'un 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 13. dakikada öne geçti: 28-27. Periyodun kalan bölümünde iki takım da hücumda yüksek yüzdeyle oynadı. Anadolu Efes, özellikle Dunston'un skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçirmeye çalıştı fakat Shengelia ve Poirier ile pota altından, Beaubois ve Janning ile de dış atışlardan basketler bulan Baskonia, soyunma odasına 45-42 önde gitti.

Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte Ledo ve Brown'un attığı sayılarla 22. dakikada beraberliği sağladı: 47-47. Ardından Shengelia, Janning ve Granger'in basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan Baskonia, 24. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 47-57. McCollum, Stimac ve Dragic'in kazandırdığı basketlerle 10-0'lık seri yapan Anadolu Efes, 28. dakikada skoru lehine çevirdi: 61-60. Kalan bölümde savunma sertliğini arttırarak rakibine kolay sayı imkanı vermeyen Anadolu Efes, final periyoduna 68-65 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekteki üstün oyununu son periyoda da taşıyan Anadolu Efes, McCollum'un pota altından kazandırdığı sayılarla 32. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 74-65. Baskonia, Janning, Granger ve Poirier'in arka arkaya bulduğu sayılarla 39. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 79-78. Baskonia, Poirier'in bitime 3 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla öne geçti: 81-82. Anadolu Efes son hücum fırsatını değerlendiremedi ve Baskonia karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.(Eurosport)