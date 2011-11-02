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Spor

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 438. randevuda İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2011 13:46

-Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 438. randevuda İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile yapacağı 2011-2012 sezonu 3. hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 438. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 437 maçın 261'ini kazanırken, 176'sında ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen olan adını bu sezon öncesi Anadolu Efes olarak değiştiren kulüp, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da THY Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de çıktığı toplam 352 maçta 209 galibiyet, 143 yenilgi aldı. Bu arada, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 190. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda oynadığı 189 karşılaşmada 104 kez kazandı, 85 kez mağlup oldu.

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