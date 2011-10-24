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Spor

Anadolu Efes averajla lider ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 13:32

-Anadolu Efes averajla lider ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 2. hafta mücadelesi tamamlanırken, Anadolu Efes averajla liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Aliağa Petkim'i 80-65 yenerek puanını 4'e çıkardı ve 2. haftayı da averajla liderlik koltuğunda geçti. Beşiktaş Milangaz, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 100-93'lük skorla geçerken, bu hafta da averajla 2. sırada yer aldı.  Sahasında Banvit'i 84-73 yenen Galatasaray Medical Park averajla ikinci, deplasmanda Banvit Kırmızı'yı 95-67 yenen Türk Telekom averajla üçüncü, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 81-77'lik skorla geçen Fenerbahçe Ülker averajla dördüncü, sahasında Erdemirspor'u 74-70 yenen TOFAŞ da averajla beşinci sırada yer aldı. Ligin 2. haftasında alınan sonuçlar şöyle: Antalya Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Ülker: 77-81 Galatasaray Medical Park-Banvit: 84-73 Hacettepe Üniversitesi-Olin Edirne: 74-80 Trabzonspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 66-78  Pınar Karşayaka-Beşiktaş Milangaz: 93-100 TOFAŞ-Erdemirspor: 74-70 Anadolu Efes-Aliağa Petkim: 80-65  Bandırma Kırmızı-Türk Telekom: 67-95 Beko Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom-Beşiktaş Milangaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi, Erdemirspor-Trabzonspor, Fenerbahçe Ülker-Bandırma Kırmızı, Galatasaray Medical Park-Pınar Karşıyaka, Olin Edirne-Anadolu Efes, Aliağa Petkim-TOFAŞ ve Banvit-Hacettepe Üniversitesi karşılaşmaları yapılacak.

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