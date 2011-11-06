-Anadolu Efes: 84 - Banvit: 76 İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında Anadolu Efes, Banvit'i 84-76 yendi. Karşılaşmaya pota altında Davis'in sayılarıyla etkili başlayan Banvit karşısında, oyunu dengelemeyi başaran Anadolu Efes, Serkan'ın üst üste sayılarına engel olamayınca ilk periyotu 21-20 konuk ekip önde geçti. İkinci çeyrekte yaptığı basit top kayıplarına rağmen savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Banvit karşısında skoru lehine çevirmesini bildi. Savanovic, Sinan, Ersan ve Vujanic'in skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan Anadolu Efes, Banvit'te Serkan ile Davis'in çabalarına rağmen devreyi 43-40 üstün kapattı. İki ekip arasındaki çekişmeli mücadele maçın ikinci yarısında da devam etti. Williams ile Serkan'ın kazandırdığı basketlerle 3. periyota başlayan Banvit, daha sonra etkili bir oyun ortaya koyan Doğuş ile Savanovic'in basketlerine engel olamadı. Karşılıklı basketlerle geçen çeyreği Anadolu Efes, 2 sayılık farkla 63-61 üstün bitirdi. Son periyota Ersan'ın bulduğu 11 sayıya Kinsey ve Batista'nın da katkı sağlamasıyla üstünlüğü ele alan Anadolu Efes, karşılaşmayı 8 sayı farkla 84-76 kazanmayı başardı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Murat Biricik xxx, İsmail Aydın xxx, Erman Erdemli xxx Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xx 6, Sinan xx 5, Vujacic xx 5, Ersan xxx 21, Ermal xx 4, Batista xx 8, Kinsey xxx 15, Savanovic xx 10, Ilievski x 2, Doğuş xxx 8 Banvit: Hammonds x , Simmons x 3, Barış xx 7, Bajramovic xx 11, Davis xxx 21, Williams xx 8, Serkan xxx 19, İzzet x, Erkan xx 7, Erol Can x 1. Periyot: 20-21 Devre: 43-40 3. Periyot: 63-61