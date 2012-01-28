-Anadolu Efes: 82 - Erdemir: 53 İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde lider Anadolu Efes, Erdemir'i 29 sayı farkla 82-53 yendi. Erdemir, hücumlarda başarılı olunca 3. dakikada 8-2 üstünlük yakaladı. Ancak Anadolu Efes, iyi savunma yaparak rakibini durdurdu. Savanovic ile skor bulan lacivert-beyazlı takım, 6 dakika içinde rakibine sadece 2 sayı izni verip 19-2'lik seri yakaladı. Kalan sürede sayı bulamayan Anadolu Efes, rakibinin sayılarına rağmen ilk çeyreği 21-15 önde geçti. Anadolu Efes, iyi savunmasını 2. periyota da taşıdı. Rakibini potadan uzak tutan ve dış atışlara zorlayan lacivert-beyazlı takım, hücumda aynı başarıyı gösteremeyince farkı açamadı. 13. dakikayı 24-15 önde geçen Anadolu Efes, Kinsey ve Cenk Akyol ile üçlükler bularak farkı tekrar açmaya başladı. 17. dakikada Cenk ile farkı 17 sayıya (36-19) çıkaran Anadolu Efes, ilk yarıyı da 43-27 önde tamamladı. Anadolu Efes, mücadelenin 3. periyotunda pota altında Barac ile etkili oldu ve 3. çeyreği 33 sayı farkla (68-35) kapattı. Son periyotta da etkili oyunun devam ettiren ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, fazla zorlanmadığı mücadeleden 82-53 galip ayrıldı. Öte yandan, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Anadolu Efesli oyuncu Vujacic, bugün forma giyemedi. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Murat Biricik xxx, Altuğ Köselerli xxx, Aydın Karaçam xxx Anadolu Efes: Kerem Tunçeri x, Cenk Akyol xx 5, Kinsey xxx 10, Savanovic xxx 19, Batista xxx 13, Sinan Güler xx 13, Lafayette xx 7, Barac xx 11, Gökhan Şirin xx 4, Doğuş Balbay xx Erdemir: Soner Şentürk xx 11, Altan Erol xx 8, Wesson xx 4, Mutlu Akpınar x 2, Robinson xx 4, Alper Özcan x 1, Caner Ercan xx 8, Henderson xx 6, Eren Beyaz x 2, Melih Yıldız x, Yunus Çankaya x 5, Emre Ekim x 2 1. Periyot: 21-15 Devre: 43-27 3. Periyot: 68-35