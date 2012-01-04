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Spor

Anadolu Efes: 78

04 Ocak 2012 22:34

-Anadolu Efes: 78 - Türk Telekom: 70 İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Anadolu Efes, Türk Telekom'u 78-70 yenerek, liderliğini sürdürdü. Mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, Kerem Tunçeri ve Vujacic ile bulduğu basketlerle 5. dakikada 15-8 öne geçti. Pota altında Kambala ve Ali Karadeniz'in çabalarıyla skoru dengelemeye çalışan Türk Telekom karşısında son bölümde de Savanovic ile etkili olan Anadolu Efes, ilk periyodu 20-14 üstün geçti. İkinci periyotta sert savunmasıyla rakibine fazla basket şansı tanımayan Anadolu Efes, hücumda da iyi organize oldu ve 16. dakikada Kinsey'in sayılarıyla skoru 34-23 yaptı. Ancak daha sonra hücumda özellikle Vujacic'in kullandığı atışlarda isabet sağlayamayan İstanbul ekibi karşısında, uzun oyuncularıyla 9-2'lik bir seri yakalayan Türk Telekom, 19. dakikada farkı 4 sayıya (36-32) indirdi. Anadolu Efes son dakikada Batista ile serbest atıştan bulduğu sayılarla devreyi 38-32 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısına iki ekip de tutuk başlarken, Anadolu Efes, Barac ve Savanovic ile oyuna ağırlığını koydu ve 25. dakikada farkı 10 sayıya (46-36) çıkardı. Daha sonra dış atışlardan karşılıklı basketlerle devam edilen karşılaşmada Türk Telekom son anlarda Capin ile serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı eritirken, son çeyreğe 54-49 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle girildi. Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Kinsey, Savanovic ve Sinan ile üst üste basketler bularak 34. dakikada farkı 12 sayıya (65-53) kadar çıkardı. Anadolu Efes uzun oyuncuları Batista ve Barac'ın 5 faulle oyun dışı kalmasıyla savunmada sıkıntı yaşarken, boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, Kambala ve Ali Karadeniz'in basketleriyle bitime 1 dakika 39 saniye kala farkı 4 sayıya (70-66) düşürdü. Ancak son dakikaya 72-66 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-70 galip ayrılmayı bildi. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Recep Ankaralı xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Murat Ciner xx Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xxx 12, Sinan Güler xxx 14, Vujacic x 5, Savanovic xxx 18, Barac xx 6, Kinsey xxx 13, Cenk Akyol x 2, Batista xx 4, Doğuş Balbay x 2, Gökhan Şirin x 2 Türk Telekom: Capin xx 9, Muratcan Güler x 2, Ceyhun Altay xx 7, Ali Karadeniz xxx 19, Kambala xxx 16, Can Öğüt x, Nedim Yücel xx 12, Bekir Yarangüme x 5, Barış Gökalp x, Gökhan Karabıyık x 1. Periyot: 20-14 Devre: 38-32 3. Periyot: 54-49 5 faul alanlar: 32.13 Batista, 34.08 Barac (Anadolu Efes)

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