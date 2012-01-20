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Spor

Anadolu Efes: 68

20 Ocak 2012 01:34

-Anadolu Efes: 68 - Galatasaray Medical Park: 62 İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Basketbolda iki Türk takımı Anadolu Efes ile Galatasaray Medical Park karşı karşıya geldiği THY Avrupa Ligi Top 16 turu E Grubu ilk hafta maçından lacivert-beyazlılar, 68-62 galip ayrıldı. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Medical Park, Furkan, Shipp ve Songaila'nin basketleriyle 3. dakika içinde 6-0 öne geçti. Ancak bu dakikadan sonra Anadolu Efes, oyuna ağırlığını koyan Savanovic'in sayılarıyla farkı kapatıp, öne geçti. Lacivert-beyazlılar, 3.5 dakikada 13 sayı atan Savanovic'in etkili oyunuyla 6. dakikayı 18-10 önde geçti. İlk periyodun bitimine 29 saniye Kinsey'in basketiyle farkı 12 sayıya çıkaran Anadolu Efes, 1. periyodu da 29-19 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Andric ve Lakovic'in basketleriyle 9-2'lik bir seri yakalayan Galatasaray Medical Park, 14. dakikada farkı 3 sayıya (31-28) indirdi. Ancak Barac ve Cenk ile sayılar bulan Anadolu Efes, farkı yeniden açtı ve Batista'nın basketiyle ilk yarıyı 11 sayı farkla 45-34 önde bitirdi. Galatasaray Medical Park, ilk yarıda 10'da 1 üç sayılık isabetle oynarken, Anadolu Efes üç sayılık atışlarda 17'de 7 isabet buldu. Lacivert-beyazlılar, ilk devrede rakibine ribauntlarda da 23-15 üstünlük kurdu. Üçüncü periyodun başında da Göksenin'in dışardan, Lucas'ın da içerden bulduğu basketlerle 14-5'lik bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar, periyodun bitimine 4 dakika 37 saniye kala farkı 2 sayıya kadar (50-48) indirdi. Ancak Barac ve Vujacic ile bulduğu basketlerle yeniden üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, 3. periyodun bitimine 1 dakika 21 saniye kala Kinsey'in attığı basketle farkı 10 sayıya (58-48) çıkardı ve son periyoda da 60-52 önde girdi. Anadolu Efes, Batista ve Kinsey'in basketleriyle 34. dakikayı 66-55 önde geçti. Sarı-kırmızılılar, pota altından Andric ile arka arkaya bulduğu basketlerle maçın bitimine 1 dakika 57 saniye kala farkı 6 sayıya (66-60) indirdi. Ancak Anadolu Efes, farkın daha fazla kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 68-62 galip ayrılarak, Top 16 turuna galibiyetle başladı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Dani Hierrezuelo xx (İspanya), Matej Boltauzer xx(Slovenya), Boris Shulga xx (Ukrayna) Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xxx 2, Sinan Güler xx, Vujacic xxx 17, Savanovic xxxx 16, Batista xxx 6, Barac xxx 12, Lafayette xx 2, Cenk Akyol xx 5, Kinsey xxx 8, Doğuş x Galatasaray Medical Park: Lucas xxx 10, Shipp xxx 6, Göksenin Köksal xx 8, Songaila xx 7, Furkan Aldemir xx 4, Lakovic xx 13, Shumpert x, Andric xx 14, Ender Arslan x, Cevher Özer x 1. Periyot: 29-19 Devre: 45-34 3. Periyot: 60-52

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