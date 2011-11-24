-Anadolu Efes: 67 - Partizan mt:s: 58 İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - THY Avrupa Ligi C Grubu 6. maçında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan mt:s takımını 67-58 mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta 5. dakika 10-9 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi. Partizan mt:s, ilk periyotu 17-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyuncular sayı üretmekte zorlandı. Anadolu Efes, Barac ile konuk ekip Partizan mt:s Macvan ile pota altından sayılar bulurken, 16. dakikada Cenk Akyol'un üç sayılık basketiyle Anadolu Efes, skoru 30-26'ya getirdi. Partizan mt:s'den Macvan, 18. dakikada, kullandığı serbest atışları sayıya çevirdi ve devre 30-28 Anadolu Efes lehine skorla tamamlandı. İkinci devrede, Vujacic ile sayılar bulan Anadolu Efes, agresif savunmasıyla rakibine 6 dakika 55 saniye sayı izni tanımadı. Savanovic'in de skora katkısıyla farkı artıran Anadolu Efes, son periyota 49-36 önde girdi. Konuk ekip, son periyotta dış şutlardan bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çabaladı. 34. dakikada konuk ekip farkı 6 sayıya kadar çekerken Savanovic ile sayılar bulan Anadolu Efes farkı yeniden açtı. Son dakikaya 65-56 Anadolu Efes lehine skorla girilirken, ev sahibi ekip karşılaşmadan 67-58 galip ayrıldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Juan Carlos Garci Gonzalez xx (İspanya), Paolo Taurino xx (İtalya), Boris Shulga xx (Ukrayna) Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xx 2, Vujacic xxx 21, Sinan Güler xx 2, Ersan İlyasova xx 2, Ermal Kurtoğlu xxx 2, Ilievski xx 1, Cenk Akyol xx 4, Barac xxx 10, Batista xxx 7, Doğuş Balbay xx, Savanovic xxx 16 Partizan mt:s: Law xx 10, Milosavljevic xx 5, Pekovic xx 3, Lucic xx 2, Macvan xxx 15, Kecman xx 5, Raduljica xx 6, Cakarevic 2, Bozic x, Andjusic xx 10 1. Periyot: 15-17 Devre: 30-28 3. Periyot: 49-36 5 Faulle Çıkanlar: 29.45 Ermal Kurtoğlu (Anadolu Efes), 35.50 Lucic (Partizan mt:s)