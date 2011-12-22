-Anadolu Efes: 66 - Real Madrid: 75 İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 1. tur C Grubu 10. ve son hafta karşılaşmasında İspanya'nın Real Madrid takımına 75-66 yenildi. Madrid'teki ilk maçı 104-84 kazanan Real Madrid, grubu birinci, Anadolu Efes ise üçüncü sırada bitirmeyi garantilediği için sonucu sıralamayı değiştirmeyecek karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Savanovic, Vujacic ve Sinan Güler ile dışardan, Barac ile de içerden bulduğu basketlerle 6. dakikada 10 sayılık farka (15-5) ulaştı. Real Madrid, Singler, Mirotic, Suarez ve Tomic'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışırken, lacivert-beyazlılar Sinan Güler ve Vujacic'in 3 sayılık basketleriyle 1. periyodu 21-15 önde kapadı. İkinci periyotta Kerem Tunçeri, Sinan Güler, Vujacic, Savanovic ve Batista'nın sayılarıyla Anadolu Efes, 15. dakikada farkı 17 sayıya kadar (37-20) çıkardı. Devrenin bitimine 3 dakika 11 saniye kala diskalifiye olan Vujacic'in oyundan çıkmasının ardından Real Madrid, farkı kapatmaya başladı. Konuk ekip, Carroll, Rodriguez ve Llull'un basketleriyle ilk yarının bitiminde farkı 7 sayıya indirdi: 43-36 Maçın üçüncü periyoduna Sinan Güler'in 3 sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, daha sonra hücumda sayı bulmakta zorlanınca 13-3'lük bir seri yakalayan Real Madrid, 25. dakikada 49-49 beraberliği sağladı. Konuk ekip, periyodun bitimine 2 dakika 49 saniye kala Llull'un attığı 3 sayılık basketle 54-51 öne geçti ve son periyoda da 57-56 önde girdi. Son periyodun başında Velickovic, Reyes, Singler ve Rodriguez'in basketleriyle 13-3'lük bir seri daha yakalayan Real Madrid, 35. dakikada farkı 11 sayıya (70-59) çıkardı. Anadolu Efes, Savanovic'in basketleriyle farkı kapatmaya çalıştıysa da Real Madrid, Mirotic ve Carroll'un basketleriyle maçtan 75-66 galip ayrıldı. -Vujacic diskalifiye oldu- Karşılaşmanın ikinci periyodunda pota altında bir pozisyonda Llull ile tartışan Vujacic, diskalifiye oldu. Devrenin bitimine 3 dakika 11 saniye kala pota altında bir pozisyondan sonra Llull ile Vujacic arasında itişme yaşandı. Llull, hakemlere Vujacic'in boğazını sıktığını işaret ederken, maçın hakemleri kendi aralarında bir süre konuşup, daha sonra Vujacic'i diskalifiye ederek, oyun dışına gönderdi. Bu arada, Anadolu Efes'te sakatlığı devam eden Kinsey ile ayağında ağrılar olan Ermal Kurtoğlu karşılaşmada forma giymedi. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Sreten Radovic xx (Hırvatistan), Paolo Taurino xx (İtalya), Milija Vojinovic xx (Sırbistan) Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xx 6, Sinan Güler xx 13, Vujacic xx 10, Savanovic xxx 15, Barac xx 11, Batista xx 3, Cenk Akyol xx 8, Ilievski x, Doğuş x Real Madrid: Llull xxx 12, Singler xxx 12, Suarez xx 2, Mirotic xxx 16, Tomic xx 6, Reyes xx 4, Rodriguez xx 7, Carroll xx 12, Begic x, Velickovic x 4 1. Periyot: 21-15 Devre: 43-36 3. Periyot: 56-57 Diskalifiye: 16.49 Vujacic (Anadolu Efes)